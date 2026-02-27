Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Israel Aneksasi Tepi Barat, Kemlu: Ancaman Solusi Dua Negara!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |23:05 WIB
Israel Aneksasi Tepi Barat, Kemlu: Ancaman Solusi Dua Negara!
Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menegaskan, bahwa langkah aneksasi dan perluasan permukiman oleh Israel di wilayah Tepi Barat, Palestina, merupakan pelanggaran hukum internasional.

Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa Indonesia secara konsisten mengecam tindakan sepihak tersebut karena bertentangan dengan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Di Dewan Keamanan PBB tanggal 18 Februari kemarin, Menlu RI mengecam aneksasi di area West Bank sebagai bentuk pelanggaran hukum internasional, khususnya resolusi DK PBB 2334,” ujar Yvonne di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (27/2/2026).

Resolusi 2334 Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat, tidak memiliki legitimasi hukum dan merupakan pelanggaran berat berdasarkan hukum internasional.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204091//heni_hamidah-hmBJ_large.jpg
Status Siaga 1 Iran Belum Dicabut, Kemlu Siapkan Opsi Evakuasi Darurat WNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/27/337/3204079//heni_hamidah-4LS3_large.jpg
4.882 WNI di Kamboja Minta Dipulangkan, Kemlu: Tak Terindikasi Korban TPPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/298/3203747//kurma-fYcn_large.jpg
Inilah Daftar Kurma Israel yang Masuk List Boikot 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/18/3203530//ilustrasi-JSc5_large.jpg
Tentara Israel Berondong Konvoi Medis Gaza dengan 900 Peluru, Eksekusi Pekerja Bantuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203422//ilustrasi-jovW_large.jpg
Kemlu RI Pastikan 481 WNI di Meksiko Aman, Siapkan Rencana Kontinjensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203348//juru_bicara_kemlu_vahd_nabyl_achmad_mulachela-WT9U_large.jpg
Meksiko Mencekam Usai Bos Kartel Narkoba Tewas, Kemlu Pastikan 45 WNI Aman
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement