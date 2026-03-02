Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Piagam PBB, Dubes Iran Tegaskan Hak Serang Balik Basis Militer AS

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |21:15 WIB
Singgung Piagam PBB, Dubes Iran Tegaskan Hak Serang Balik Basis Militer AS
Duta Besar Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi menegaskan, bahwa negaranya memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri atas agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Hak membela diri tersebut, kata dia, digunakan dengan menyerang balik basis militer milik Amerika Serikat.

Boroujerdi menegaskan, bahwa hak membela diri telah diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Langkah yang diambil mereka membawa hak bagi Iran berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Iran memiliki hak untuk menanggapi dan memberikan respons nyata serta sah atas serangan yang diterima," ujar Boroujerdi di kediaman Dubes Iran untuk Indonesia, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Boroujerdi menjelaskan, serangan balasan Iran diarahkan terhadap basis-basis militer Amerika Serikat. Hal ini termasuk basis militer Amerika Serikat yang berada di kawasan negara tetangga Iran.

"Tentu saja berdasarkan Piagam PBB, Iran memiliki hak untuk membela diri dan kami telah menggunakan hak tersebut dengan melakukan serangan terhadap basis militer Amerika Serikat dari mana serangan itu berasal," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204624//juda_agung-cKQx_large.jpg
Andalkan APBN, Wamenkeu Buka-bukaan Dampak Perang AS-Israel Vs Iran ke Ekonomi RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204623//duta_besar_iran_untuk_indonesia_mohammad_boroujerdi-2Rjt_large.jpg
Dubes Iran: Penutupan Selat Hormuz Dipicu Serangan Kapal Induk AS!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204622//rupiah-TVOR_large.jpg
DEN Mitigasi Risiko Perang AS-Israel Vs Iran, Rupiah Melemah hingga Capital Outflow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/624/3204604//iran-PasR_large.jpg
Profil SD Putri Minab Iran, Sekolah Khusus Perempuan yang Dilaporkan Digempur Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204486//selat_hormuz-SDg1_large.jpg
Siapa Saja Negara Pembeli Utama Minyak Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204600//airlangga-gV52_large.png
Menko Airlangga Ungkap Dampak Perang AS-Iran ke Ekonomi Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement