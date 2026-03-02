Singgung Piagam PBB, Dubes Iran Tegaskan Hak Serang Balik Basis Militer AS

JAKARTA – Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi menegaskan, bahwa negaranya memiliki hak untuk melakukan pembelaan diri atas agresi yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Hak membela diri tersebut, kata dia, digunakan dengan menyerang balik basis militer milik Amerika Serikat.

Boroujerdi menegaskan, bahwa hak membela diri telah diatur dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Langkah yang diambil mereka membawa hak bagi Iran berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB. Iran memiliki hak untuk menanggapi dan memberikan respons nyata serta sah atas serangan yang diterima," ujar Boroujerdi di kediaman Dubes Iran untuk Indonesia, Menteng, Jakarta, Senin (2/3/2026).

Boroujerdi menjelaskan, serangan balasan Iran diarahkan terhadap basis-basis militer Amerika Serikat. Hal ini termasuk basis militer Amerika Serikat yang berada di kawasan negara tetangga Iran.

"Tentu saja berdasarkan Piagam PBB, Iran memiliki hak untuk membela diri dan kami telah menggunakan hak tersebut dengan melakukan serangan terhadap basis militer Amerika Serikat dari mana serangan itu berasal," jelasnya.