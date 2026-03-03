Bupati Pekalongan dan Dua Orang Terjaring OTT KPK di Semarang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (3/3/2026) dini hari. Fadia terjaring operasi senyap bersama dua orang lainnya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengungkapkan, ketiga orang tersebut diamankan di kawasan Semarang, Jawa Tengah.

"Para pihak diamankan di wilayah Semarang," kata Budi kepada wartawan.

Fadia ditangkap bersama orang kepercayaan dan ajudannya. Namun, identitas keduanya belum diungkap ke publik.

Setelah penangkapan, mereka langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

"Pihak yang dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.