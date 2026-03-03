Profil Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK

JAKARTA - Nama Fadia Arafiq kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

Fadia dilantik sebagai Bupati Pekalongan periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati Sukirman. Pelantikan tersebut digelar di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, sebanyak 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia dilantik secara serentak.

Sebelumnya, pada periode pertama kepemimpinannya, Fadia berpasangan dengan Riswandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2021–2026. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo, di Grhadika Bhakti Praja pada 27 Juni 2021.

Perjalanan politik Fadia dimulai lebih awal. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011–2016, mendampingi Bupati Amat Antono.