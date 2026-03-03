Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |14:45 WIB
Profil Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Nama Fadia Arafiq kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT), yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Jawa Tengah, pada Selasa (3/3/2026) dini hari.

Fadia dilantik sebagai Bupati Pekalongan periode 2025–2030 bersama Wakil Bupati Sukirman. Pelantikan tersebut digelar di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Februari 2025, dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat itu, sebanyak 961 kepala daerah dari seluruh Indonesia dilantik secara serentak.

Sebelumnya, pada periode pertama kepemimpinannya, Fadia berpasangan dengan Riswandi sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan periode 2021–2026. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo, di Grhadika Bhakti Praja pada 27 Juni 2021.

Perjalanan politik Fadia dimulai lebih awal. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011–2016, mendampingi Bupati Amat Antono.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204739//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-rc7e_large.jpg
KPK OTT Bupati Pekalongan, Diduga Terkait Proyek Pengadaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204735//kpk_tangkap_bupati_pekalongan_fadia_arafiq-Aae6_large.jpg
KPK Tangkap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Dua Orang Terdekat Ikut Dibawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204696//bupati_pekalongan_fadia_arafiq_tiba_di_kpk_usai_terjaring_ott-EPSF_large.jpg
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204692//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-ng01_large.jpg
Sidang Praperadilan Gus Yaqut Hari Ini, KPK Pastikan Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204677//bupati_pekalongan-aYHE_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204639//gubernur_riau_abdul_wahid-nSJ6_large.jpg
Gubernur Nonaktif Riau Abdul Wahid Segera Disidang Terkait Kasus Dugaan Pemerasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement