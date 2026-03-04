Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Nadiem Makarim Bantah Harga Pengadaan Chromebook Kemahalan 

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |17:48 WIB
JAKARTA -  Persidangan lanjutan perkara pengadaan laptop Chromebook terungkap bahwa perangkat Chromebook saat ini masih aktif digunakan oleh jutaan siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Tim Teknis yang menyusun kajian pengadaan Chromebook era mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, Idi Sumardi menjelaskan, bahwa proses kajian teknologi dan survei harga telah dilakukan sesuai prosedur, baik melalui e-katalog maupun di luar e-katalog.

Hasil survei tersebut menunjukkan rentang harga Chromebook berada di kisaran Rp4,3 juta hingga Rp9,1 juta. Tim teknis menegaskan tidak menemukan perangkat dengan harga di bawah Rp3 juta seperti yang sempat disinggung sebelumnya.

“Seingat saya belum dapat yang Rp3 juta. Di situ tertera Rp4 juta kalau tidak salah. Kalau di e-katalog Rp4,4 juta, di luar e-katalog Rp4,3 juta,” ungkap Idi dalam persidangan.

Menanggapi kesaksian tersebut, Nadiem Makarim menegaskan bahwa temuan ini konsisten dengan pernyataan Direktur Advokasi LKPP, Aris Supriyanto, pada persidangan sebelumnya.

“Rentang harga di pasar berada di antara Rp5-7 juta dan harga Rp3 juta itu tidak ada di mana-mana. Ini konsisten dengan yang disampaikan Pak Aris dari LKPP bahwa survei harga sekitar Rp5-7 juta, sedangkan harga pembelian Rp5,5 juta berada di bagian bawah kisaran tersebut. Makanya kalau tidak ada kemahalan harga, artinya tidak ada kerugian negara,” kata Nadiem.

 

