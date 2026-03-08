Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BGN Ungkap 78 SPPG di Solo Raya Terindikasi Langgar Aturan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |15:26 WIB
BGN Ungkap 78 SPPG di Solo Raya Terindikasi Langgar Aturan
BGN Ungkap 78 SPPG di Solo Raya Terindikasi Langgar Aturan (Okezone/Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sejumlah pelanggaran terhadap petunjuk teknis (juknis) dalam operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Solo Raya. Dari hasil pendataan dan pemantauan, tercatat 78 SPPG terindikasi tidak menjalankan operasional sesuai juknis.

1. Langgar Juknis

Pendataan itu mencatat sejumlah aspek yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Beberapa di antaranya terkait pembangunan SPPG yang tidak mengikuti ketentuan juknis, tidak tersedianya kamar atau ruang khusus bagi Kepala SPPG (KaSPPG), Pengawas Gizi, serta Pengawas Keuangan, hingga dominannya peran mitra dalam pengelolaan operasional dapur.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius lembaganya dalam memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

“BGN menemukan sejumlah pelanggaran terhadap juknis dalam operasional SPPG di Solo Raya. Temuan ini menjadi bahan evaluasi penting agar seluruh pelaksana program mematuhi standar yang telah ditetapkan,” ujar Nanik di Jakarta, Minggu (8/3/2026).

Menurut Nanik, kepatuhan terhadap juknis merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas tata kelola dapur program pemenuhan gizi, termasuk dalam hal fasilitas dan sistem pengawasan yang mendukung operasional sehari-hari.

“Setiap SPPG wajib memenuhi standar fasilitas yang telah diatur dalam juknis. Ketersediaan ruang bagi KaSPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan merupakan bagian penting dari sistem pengawasan agar operasional berjalan tertib dan akuntabel,” tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
SPPG Nanik S Deyang BGN mbg
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/340/3205610//bgn-Za20_large.jpg
Awas! BGN Ancam Setop Operasional SPPG jika Tak Urus SLHS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/278/3205164//investor-Wokx_large.jpg
Anggaran Jumbo MBG 2026 Rp335 Triliun Jadi Sorotan Investor Asing Masuk RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/298/3205067//mbg_belatung-kq38_large.jpg
Bikin Heboh, Ada Belatung di Menu MBG di SDN Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/337/3204890//bgn-YMP7_large.jpg
Uji BPOM Negatif, BGN Pastikan Kematian Siswa di Bengkulu Utara Tak Terkait MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/320/3203795//bgn-k5eB_large.png
6 Fakta Menu MBG Ramadhan hingga BGN Buka-bukaan Anggaran, Tak Lagi Dikemas Kantong Plastik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/01/320/3204387//sppg-plt1_large.png
BGN Temukan Roti Berjamur, Buah Berbelatung hingga Lauk Basi di MBG: 47 Dapur Distop
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement