Terpukau Lantunan Al-Qur’an Qori Cilik Juara MTQ Internasional, Prabowo: Nanti Menghadap Saya

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Zian Fahrezi, qori cilik yang tampil membacakan ayat suci Al-Qur’an dalam peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026) malam.

Presiden Prabowo mengaku terkesan dengan lantunan tilawah yang dibawakan Zian, yang masih berusia 11 tahun namun telah menorehkan prestasi di Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat internasional.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ananda Muhammad Zian Fahrezi, umur 11 tahun, juara 1 MTQ di Iran ya? Tahun 2026,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para tamu undangan.

Zian membuka rangkaian acara dengan membaca ayat suci Al-Qur’an dari Surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Lantunan ayat yang dibawakannya membuat suasana acara berlangsung khidmat dan mendapat perhatian para undangan.