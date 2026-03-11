Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terpukau Lantunan Al-Qur’an Qori Cilik Juara MTQ Internasional, Prabowo: Nanti Menghadap Saya

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 11 Maret 2026 |06:45 WIB
Terpukau Lantunan Al-Qur’an Qori Cilik Juara MTQ Internasional, Prabowo: Nanti Menghadap Saya
Presiden Prabowo Subianto bersama Qori cilik Muhammad Zian Fahrezi.
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada Muhammad Zian Fahrezi, qori cilik yang tampil membacakan ayat suci Al-Qur’an dalam peringatan Nuzulul Qur’an di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/3/2026) malam.

Presiden Prabowo mengaku terkesan dengan lantunan tilawah yang dibawakan Zian, yang masih berusia 11 tahun namun telah menorehkan prestasi di Musabaqah Tilawatil Qur’an tingkat internasional.

“Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ananda Muhammad Zian Fahrezi, umur 11 tahun, juara 1 MTQ di Iran ya? Tahun 2026,” ujar Presiden Prabowo di hadapan para tamu undangan.

Zian membuka rangkaian acara dengan membaca ayat suci Al-Qur’an dari Surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Lantunan ayat yang dibawakannya membuat suasana acara berlangsung khidmat dan mendapat perhatian para undangan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206231//presiden_prabowo_subianto-o2Rn_large.jpg
Prabowo: Kita Tidak Boleh Kalah dari Mereka yang Mengambil Kekayaan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206228//quraish_shihab_dan_prabowo-nzit_large.jpg
Terinspirasi Syekh Mesir, Quraish Shihab Doakan Prabowo Diberi Pertolongan Tegakkan Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206220//presiden_prabowo-QEt2_large.jpg
Prabowo: Indonesia Tidak Akan Mencampuri Urusan Negara Mana Pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/337/3206217//prabowo_gandeng_quraish_shihab-JU7f_large.jpg
Momen Sigap Prabowo Gandeng Quraish Shihab Usai Ceramah di Istana Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206211//presiden_prabowo_subianto-Ont7_large.jpg
Prabowo: Banyak Pemimpin Besar Tidak Lancar Menjaga Perdamaian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206197//presiden_prabowo_subianto-Mmhc_large.jpg
Nuzulul Quran di Istana, Prabowo: Semoga Menambah Kebaikan dan Keberkahan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement