Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Kuota Haji, KPK Sebut Ada Pungutan hingga Rp84,4 Juta per Jemaah 

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |13:30 WIB
Kasus Kuota Haji, KPK Sebut Ada Pungutan hingga Rp84,4 Juta per Jemaah 
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap, adanya dugaan pungutan fee percepatan keberangkatan haji khusus terhadap calon jemaah haji pada 2023 dan 2024.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, calon jemaah haji (calhaj) diduga dikenai biaya tambahan sebesar USD2.500 atau sekitar Rp42,2 juta per orang pada 2024. Sementara pada pelaksanaan haji 2023, fee yang diminta mencapai USD4.000 hingga USD5.000 atau sekitar Rp67,5 juta hingga Rp84,4 juta per jemaah.

Hal tersebut disampaikan Asep saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis 12 Maret 2026.

Menurut Asep, praktik tersebut berkaitan dengan pembagian kuota tambahan haji yang sebelumnya diusulkan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan komposisi 50:50 persen.

Dari mekanisme tersebut kemudian muncul istilah jemaah haji T0 dan TX, yang merupakan kode bagi jemaah yang tidak mengikuti antrean normal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206688//ishfah_abidal_aziz_alias_gus_alex_mantan_staf_khusus_menteri_agama-hPUF_large.jpg
Kasus Korupsi Kuota Haji 2024, KPK Bakal Panggil Gus Alex Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/337/3206640//gus_yaqut_tersangka_kpk-rDN4_large.jpg
KPK Ungkap Gus Yaqut dan Sejumlah Pejabat Kemenag Terima Fee Percepatan Berangkat Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206615//gus_yaqut_saat_digelandang_dari_kpk-WuQ6_large.jpg
Terungkap! Dugaan Manipulasi Kuota Haji yang Jerat Gus Yaqut, Kerugian Negara Rp622 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206572//eks_menteri_agama_yaqut_cholil_qoumas-8meo_large.jpg
Eks Menag Gus Yaqut Ditahan KPK Usai Pemeriksaan Kasus Korupsi Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206508//gus_yaqut-dnz7_large.jpg
Penuhi Panggilan KPK, Gus Yaqut: Saya Hadiri Undangan Penyidik, Bismillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206480//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-jHZS_large.jpg
Soal Pemanggilan Gus Yaqut, KPK Masih Tunggu Surat Resmi Pengajuan Penundaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement