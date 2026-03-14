HOME NEWS NASIONAL

Kepala Bakom Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: Harus Diproses Hukum!

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |22:01 WIB
Kepala Bakom Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS: Harus Diproses Hukum!
Kepala Bakom RI Angga Raka Prabowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Angga Raka Prabowo, mengecam keras aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Ia juga menyampaikan keprihatinan pemerintah atas insiden yang dialami Andrie Yunus.

Pemerintah, kata dia, mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. “Pemerintah menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas peristiwa yang menimpa Saudara Andrie Yunus. Kami mengecam keras setiap tindakan kekerasan terhadap siapa pun,” ujar Angga.

Angga mengatakan pemerintah berharap korban mendapatkan perawatan medis terbaik agar dapat segera pulih dari dampak kejadian tersebut. Selain itu, pemerintah juga menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara damai dalam sistem demokrasi.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan seharusnya disikapi melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan melalui tindakan kekerasan. Pemerintah pun menaruh perhatian serius terhadap proses penanganan kasus ini. Aparat penegak hukum diharapkan dapat bekerja secara profesional, transparan, dan menyeluruh agar perkara tersebut dapat diungkap secara jelas.

“Setiap tindakan kekerasan harus diproses secara tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah berharap proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban,” pungkas Angga.
 

(Arief Setyadi )

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/338/3206960/polda_metro_jaya-d03D_large.jpg
Aktivis KontraS Disiram Air Keras, Kapolda Metro: Masih Pendalaman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/14/337/3206838/kontras-VPFj_large.jpg
Disiram Air Keras, Begini Kondisi Terkini Aktivis KontraS Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202349/mensesneg-VRM9_large.jpg
Respons Istana soal Dugaan Teror terhadap Ketua BEM UGM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/07/338/3194094/dj_donny-zCLO_large.jpg
DJ Donny Diteror, Polisi Dalami Alat Bukti dan Periksa 5 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/338/3193951/viral-2aqN_large.jpg
Salim Dower dan DJ Donny Diteror Bom Molotov, Istana: Hari Gini Masih Ada yang Begitu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/337/3193683/teror-GZ6r_large.jpg
Bongkar Pelaku Teror di Rumah DJ Donny, Kompolnas Sarankan Polisi Pakai Cell Dump
Banner
