Sepekan Jelang Lebaran, Tol Cikampek Ramai Lancar

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 14 Maret 2026 |10:55 WIB
JAKARTA - Kondisi arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek tepatnya di KM 57 atau gerbang Gerbang Tol Cikampek Utama hingga Sabtu (14/3/2026), terpantau ramai lancar. Belum terjadi kemacetan satu minggu jelang Lebaran 2026.

Dari pantauan Okezone, sejak pagi hari, kendaraan yang melintas di ruas tol didominasi kendaraan pribadi berpelat B atau yang berasal dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, tampak sejumlah bus Trans Jawa serta truk bermuatan yang melintas di jalur tersebut. 

Hingga pukul 10.00–10.30 WIB, arus kendaraan di kawasan Gerbang Tol Cikampek Utama masih terpantau lancar dan belum menunjukkan adanya kepadatan. Berdasarkan informasi dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, volume kendaraan yang melintas masih berada di angka sekitar 2.200 kendaraan per jam, sehingga kondisi lalu lintas masih tergolong ramai lancar. 

Polisi menyatakan rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow akan diberlakukan jika volume kendaraan mencapai sekitar 5.500 kendaraan per jam. Sistem ini nantinya akan menggunakan sebagian jalur dari arah Jawa Tengah atau Jawa Barat menuju Jakarta untuk membantu mengurai kepadatan menuju arah sebaliknya.

Sementara itu, jika volume kendaraan meningkat hingga mencapai sekitar 8.000 kendaraan per jam, maka akan diberlakukan sistem satu arah nasional atau one way nasional untuk mengurai kepadatan kendaraan yang diperkirakan terjadi pada puncak arus mudik.

 

