Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Melongok Rest Area Terbesar di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Ramah Pemudik dan Warga Sekitar

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |21:30 WIB
Melongok Rest Area Terbesar di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Ramah Pemudik dan Warga Sekitar
Rest Area Terbesar di Lingkar Gentong Tasikmalaya (foto: Okezone)
A
A
A

TASIKMALAYA – Sebuah rest area baru berdiri di jalur strategis mudik di Lingkar Gentong. Fasilitas yang dibangun oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya ini digadang-gadang menjadi salah satu tempat istirahat terbesar dan ternyaman bagi para pemudik.

Rest area tersebut berdiri di atas lahan sekitar satu hektare yang sebelumnya merupakan bangunan bekas laboratorium uji pertanian. Lokasinya berada di jalur utama pemudik yang menuju wilayah Ciamis hingga Jawa Tengah.

Di tengah kawasan rest area itu berdiri gedung koordinasi dan pemantauan arus mudik yang dinamakan Pos Terpadu Techno Park. Di sisi kiri area, tampak deretan tenda yang dibangun sesuai fungsi pelayanan bagi pemudik.

Tenda pertama berisi sejumlah matras yang dapat digunakan pemudik untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

Tak jauh dari situ, terdapat tenda layanan kesehatan yang dilengkapi peralatan medis serta tenaga kesehatan dari puskesmas setempat dan unsur kepolisian. Di lokasi ini, tenaga medis dari Puskesmas Kecamatan Ciawi disiagakan untuk memastikan kondisi pemudik tetap prima sebelum melanjutkan perjalanan. Sebuah ambulans juga disiapkan untuk mengantisipasi keadaan darurat.

Di bagian ujung area, tersedia layanan bengkel darurat bagi pemudik. Sejumlah peralatan perbengkelan, termasuk pompa angin, disediakan untuk membantu kendaraan yang mengalami kendala di perjalanan, mulai dari ban bocor hingga masalah mesin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Trafik Penerbangan Lebaran Naik 4,5%, AirNav Waspadai Balon Udara Liar
H-4 Lebaran, 3.000 Pemudik Berangkat dari Terminal Terpadu Pulogebang
Pengiriman Hewan Peliharaan dengan Kereta Logistik Naik Dua Kali Lipat Jelang Lebaran 2026
Kapolri: Persatuan Bangsa Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045
Strategi ASDP Urai Macet Horor Gilimanuk, 80 Ribu Orang Mudik ke Jawa
Kapolri Sapa Pemudik saat Tinjau Tol Kalikangkung, Ingatkan Utamakan Keselamatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement