Jelang One Way, Jalur Arah Jakarta di Tol Cipali Mulai Disterilisasi

CIPALI - Menjelang pemberlakuan rekayasa lalu lintas one way, petugas mulai melakukan persiapan di ruas Tol Cikopo–Palimanan (Tol Cipali) pada Selasa (17/3/2026) siang. Sekitar pukul 13.00 WIB, proses sterilisasi jalur arah Jakarta mulai dilakukan, termasuk di sejumlah area istirahat (rest area) di sepanjang jalur tersebut.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari persiapan penerapan sistem satu arah (one way) untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran. Meski demikian, waktu pasti pemberlakuan one way masih menunggu arahan dan diskresi dari pihak kepolisian di lapangan.

Berdasarkan data terbaru yang diterima Okezone, arus lalu lintas di Tol Cipali arah menuju Cirebon terpantau ramai lancar. Sejak pukul 00.00 hingga 13.00 WIB, tercatat sekitar 34 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju Cirebon.

Angka tersebut meningkat 24% dibandingkan periode yang sama pada hari sebelumnya. Sementara itu, arus kendaraan dari arah sebaliknya menuju Jakarta juga mengalami kenaikan sebesar 7%, dengan total sekitar 13 ribu kendaraan.

Secara keseluruhan, volume lalu lintas di ruas Tol Cipali meningkat 19% dibandingkan hari sebelumnya. Para pengguna jalan diimbau untuk tetap mengutamakan keselamatan serta mematuhi arahan petugas selama proses sterilisasi berlangsung. Pengguna jalan juga diingatkan untuk tidak berhenti sembarangan dan tetap menjaga kondisi fisik selama perjalanan mudik.

(Awaludin)

