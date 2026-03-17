Waspada! Uang Palsu Mulai Beredar di Purwakarta Jelang Lebaran

JAKARTA – Satresmob Bareskrim Polri mengungkap kasus dugaan peredaran uang palsu yang beroperasi di wilayah Jawa Barat (Jabar). Para pelaku memanfaatkan momen Lebaran untuk melancarkan aksinya.

Dalam kasus ini, polisi melakukan penggerebekan di sebuah warung nasi goreng di kawasan Plered, Purwakarta. Dari lokasi tersebut, petugas menangkap empat orang terduga pelaku berinisial AS, K, AK yang berperan sebagai perantara, serta DNA yang diduga sebagai pembuat uang palsu.

"Kelompok ini sudah lama beroperasi dan terkoneksi dengan kelompok pembuat uang palsu yang baru diamankan di Polres Klaten," kata Kasat Resmob Bareskrim Polri, Kombes Arsya Khadafi kepada awak media di Jakarta, Selasa (17/3/2026).

Arsya menjelaskan, dari tangan para pelaku, polisi menemukan barang bukti awal berupa tujuh lembar uang palsu pecahan Rp100 ribu dengan tahun emisi 2016.

Berdasarkan hasil pengembangan, tim kemudian melakukan penggerebekan lanjutan di sebuah rumah di Perumahan Griya Ciwangi, Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, Purwakarta.

"Di lokasi ini, polisi menemukan sejumlah alat produksi uang palsu dalam jumlah besar," ujarnya.