Polisi Tampilkan Foto Terduga Eksekutor Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS, Pastikan Bukan AI

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan terkini terkait kasus penyiraman ajr keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Polisi menampilkan foto para pelaku eksekutor penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

"Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan atau pengolahan. Sehingga kami dapat pertanggungjawabkan ini bukan hasil artificial intelligence," Kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imannudin dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/3/2026).

Dari foto yang ditampilkan, terduga eksekutor tersebut menggunakan sepeda motor, memakai pakaian motif batik, dan pakaiannya warna biru. Keduanya terekam melalui CCTV sepanjang jalur yang mereka lalui sebelum dan setelah kejadian.

"Ini adalah murni kami ambil dari CCTV yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur yang dilalui para pelaku. Sehingga bukan hasil artificial intelligence," ujarnya.

Dari foto yang ditampilkan, dalam satu motor tersebut terdapat dua orang. Untuk terduga pelaku di bagian depan merupakan seorang pengemudi. Sementara yang di belakang merupakan eksekutor yang menyiram air keras kepada Andrie Yunus.

"Ini adalah bagian belakang, yang di TKP terlihat menyiramkan cairan kepada korban," ucapnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

