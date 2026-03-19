Hilal Belum Penuhi Kriteria, LF PBNU Prediksi Idulfitri pada 21 Maret 2026

JAKARTA – Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) melakukan pengamatan hilal di berbagai titik di Indonesia. Hasilnya, posisi hilal belum memenuhi kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), dan diprediksi 1 Syawal 1447 H berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Ketua LF PBNU, KH Sirril Wafa, mengatakan posisi hilal yang teramati hampir memenuhi kriteria pada pemantauan di wilayah Sabang. Namun, ketinggian hilal semakin jauh dari kriteria di wilayah timur Indonesia.

"Mendekati (kriteria MABIMS) iya, hanya di Sabang. Tapi tetap belum memenuhi kriteria. Semakin ke arah timur (dari posisi Sabang), semakin jauh dari kriteria," ujar KH Sirril, Kamis (19/3/2026).

Sementara itu, LF PBNU memprediksi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Hal ini karena posisi hilal masih berada di bawah kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU).