Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hilal Belum Penuhi Kriteria, LF PBNU Prediksi Idulfitri pada 21 Maret 2026

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |15:13 WIB
Hilal Belum Penuhi Kriteria (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) melakukan pengamatan hilal di berbagai titik di Indonesia. Hasilnya, posisi hilal belum memenuhi kriteria Imkan Rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU), dan diprediksi 1 Syawal 1447 H berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Ketua LF PBNU, KH Sirril Wafa, mengatakan posisi hilal yang teramati hampir memenuhi kriteria pada pemantauan di wilayah Sabang. Namun, ketinggian hilal semakin jauh dari kriteria di wilayah timur Indonesia.

"Mendekati (kriteria MABIMS) iya, hanya di Sabang. Tapi tetap belum memenuhi kriteria. Semakin ke arah timur (dari posisi Sabang), semakin jauh dari kriteria," ujar KH Sirril, Kamis (19/3/2026).

Sementara itu, LF PBNU memprediksi Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Hal ini karena posisi hilal masih berada di bawah kriteria imkan rukyah Nahdlatul Ulama (IRNU).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/614/3207830//ilustrasi-p1Tv_large.jpg
Link Live Streaming Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1447 H, Cek di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207738//kh_cholil_nafis-Qb8W_large.jpg
Lebaran 2026 Berpotensi Berbeda, MUI : Tunggu Sidang Isbat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207735//hilal-HRcs_large.jpg
Hari Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Tentukan Idul Fitri 1447 Hijriah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207724//hilal-DSdA_large.jpg
BMKG Ikut Pantau Hilal Lebaran di 37 Titik Hari Ini, Peluang Terlihatnya Kecil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/337/3207691//ilustrasi-FzLD_large.jpg
Besok, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idulfitri 1 Syawal 1447 H
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207321//hilal-jKTl_large.jpg
Kemenag Gelar Pemantauan Hilal Awal Syawal 1447 H di 117 Titik, Ini Lokasinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement