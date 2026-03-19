HOME NEWS NASIONAL

MUI Imbau Toleransi atas Perbedaan Penetapan Idulfitri 1447 H

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |20:15 WIB
MUI Imbau Toleransi atas Perbedaan Penetapan Idulfitri 1447 H
Wakil Ketua MUI KH Cholil Nafis (foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholil Nafis, mengimbau umat Islam untuk menjaga toleransi terhadap perbedaan penetapan Idulfitri 1447 Hijriah.

“Saat yang bersamaan, kita tentu mentoleransi saudara-saudara kita yang memiliki keyakinan berlebaran pada waktu yang berbeda,” ujar Cholil saat jumpa pers hasil sidang isbat di Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

Di sisi lain, Cholil juga mengajak umat Islam yang masih menjalankan ibadah puasa untuk tetap menjaga kebersamaan dan kekhusyukan.

“Suasana Ramadan yang kondusif dengan ibadah dan kekhusyukan perlu kita pelihara di sebelas bulan berikutnya,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan umat Islam yang masih berpuasa untuk menunaikan kewajiban zakat fitrah sebagai bagian dari penyucian diri dan harta.

“Orang yang bersedekah adalah bukti keimanan. Oleh karena itu, menjaga kebiasaan baik selama Ramadan dan melanjutkannya pada bulan-bulan berikutnya menunjukkan bahwa Ramadan kita diterima oleh Allah SWT,” ucap Cholil.

(Awaludin)

Menag: Data Hilal Tidak Memenuhi Kriteria Visibilitas MABIMS
Breaking News! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026
PB Al Washliyah: Penetapan Awal Syawal Berpotensi Berbeda, Sabtu 21 Maret 2026
Hasil Pengamatan Lembaga Falakiyah PBNU: Hilal Masih di Bawah Kriteria
Hilal Belum Penuhi Kriteria, LF PBNU Prediksi Idulfitri pada 21 Maret 2026
Link Live Streaming Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1447 H, Cek di Sini!
