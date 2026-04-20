HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dikritik MUI soal Penguburan Ikan Sapu-Sapu, Ini Respons Pemprov DKI Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |14:17 WIB
JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik penanganan ikan sapu-sapu yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. MUI menyoroti tata cara penguburan hidup-hidup yang dianggap tidak sesuai syariat Islam.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan mengaku sulit mematikan ikan sapu-sapu dalam jumlah besar sebelum dikubur. Ia menggambarkan dalam operasi serentak penangkapan yang dilakukan pada Jumat (17/4/2026), total ikan sapu-sapu yang berhasil dikumpulkan mencapai 6,89 ton.

"Kejadian penguburan (hidup-hidup) ikan sapu-sapu dalam jumlah besar memang sulit untuk dihindari. Walaupun sebagian (ikan sapu-sapu) dimatikan dulu sebelum dikubur," kata Hasudungan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (20/4/2026).

Ia menegaskan, pihaknya tetap terbuka terhadap masukan yang disampaikan MUI. Pemprov DKI kini berkoordinasi dengan akademisi, lembaga penelitian, dan pemerintah pusat untuk mencari solusi yang tepat.

"Untuk memformulasikan metode yang paling efektif dan efisien dalam hal pemusnahan hasil tangkapan ikan sapu-sapu tersebut, agar tidak menyalahi kaidah agama sekaligus sesuai dengan kesejahteraan hewan," tuturnya.

