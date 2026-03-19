Menag: Data Hilal Tidak Memenuhi Kriteria Visibilitas MABIMS

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |19:56 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447H/2026 M jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2025. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar, di Kantor Kemenag, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

“Disepakati bahwa 1 syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026,” kata Menag saat konferensi pers 1 Syawal 1447 H.

Menag mengatakan, bahwa data posisi hilal berdasarkan hisab pada hari ini di seluruh wilayah Indonesia yaitu ketinggian hilal di atas ufuk berkisar antara 0 derajat 54 menit 27 detik hingga 3 derajat 7 menit 52 detik dan sudut elongasi 4 derajat 32 menit 40 detik hingga 6 derajat 6 menit 11 detik. 

“Secara hisab data hilal pada hari ini tidak memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS,” bebernya.

Sebelumnya, Anggota Tim Rukyatul Hilal Kemenag, Cecep Nurwendaya telah mengungkapkan bahwa 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Cecep menjelaskan, ketinggian hilal di Provinsi Aceh telah memenuhi kriteria MABIMS yakni minimum 3 derajat. Namun, kata dia, hilal tak memenuhi parameter elongasi minimum 6,4 derajat.

“Sehingga tanggal 1 Syawal 1447 H secara hisab hatuh bertepatan dengan hari Sabtu Pahing tanggal 21 Maret 2026 M,” ujar Cecep.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207904//menteri_agama_nasaruddin_umar-Dl3B_large.jpg
Breaking News! Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 1447 H Jatuh pada 21 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207899//penetapan_awal_syawal_berpotensi_berbeda-ZKdm_large.jpg
PB Al Washliyah: Penetapan Awal Syawal Berpotensi Berbeda, Sabtu 21 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207898//pemantauan_hilal-3JxU_large.jpg
Hasil Pengamatan Lembaga Falakiyah PBNU: Hilal Masih di Bawah Kriteria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207883//kemenag-w7E5_large.jpg
Tim Rukyat Hilal Kemenag: 1 Syawal 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207837//hilal_belum_penuhi_kriteria-El0q_large.jpg
Hilal Belum Penuhi Kriteria, LF PBNU Prediksi Idulfitri pada 21 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207735//hilal-HRcs_large.jpg
Hari Ini Kemenag Gelar Sidang Isbat Tentukan Idul Fitri 1447 Hijriah
