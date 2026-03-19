Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PB Al Washliyah: Penetapan Awal Syawal Berpotensi Berbeda, Sabtu 21 Maret 2026

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 19 Maret 2026 |19:02 WIB
PB Al Washliyah: Penetapan Awal Syawal Berpotensi Berbeda, Sabtu 21 Maret 2026
Penetapan Awal Syawal Berpotensi Berbeda (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah, Julian Lukman, menyatakan bahwa penetapan awal Syawal 1447 Hijriah berpotensi mengalami perbedaan, dengan kemungkinan jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

Hal tersebut disampaikan Lukman dalam Seminar Posisi Hilal di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (19/3/2026).

“Awal Syawal 1447 Hijriah berpotensi jatuh pada hari Sabtu Pahing, 21 Maret 2026,” ujar Lukman.

Ia menjelaskan, hal itu berdasarkan hasil ijtima awal Syawal 1447 Hijriah serta hasil hisab di empat markaz yang dilakukan pada Kamis, 19 Maret 2026 pukul 08.23 WIB.

Adapun hasil pengukuran menunjukkan ketinggian hilal di Jayapura sebesar 1° 0’ 58,04”; di Pelabuhan Ratu 1° 39’ 0,57”; di Medan 2° 36’ 40,78”; dan di Lhoknga, Aceh 2° 50’ 27,33” dengan elongasi sekitar 6,01°.

Berdasarkan data tersebut, lanjutnya, Ramadan berpotensi digenapkan (istikmal) menjadi 30 hari karena belum memenuhi kriteria imkan rukyat MABIMS, yakni tinggi hilal minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207898//pemantauan_hilal-3JxU_large.jpg
Hasil Pengamatan Lembaga Falakiyah PBNU: Hilal Masih di Bawah Kriteria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207883//kemenag-w7E5_large.jpg
Tim Rukyat Hilal Kemenag: 1 Syawal 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207837//hilal_belum_penuhi_kriteria-El0q_large.jpg
Hilal Belum Penuhi Kriteria, LF PBNU Prediksi Idulfitri pada 21 Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/614/3207830//ilustrasi-p1Tv_large.jpg
Link Live Streaming Sidang Isbat Penetapan 1 Syawal 1447 H, Cek di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/624/3207798//idul_fitri-8t5s_large.jpg
Asal-usul dan Makna 'Minal Aidin Wal Faizin' yang Sering Disalahartikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/337/3207738//kh_cholil_nafis-Qb8W_large.jpg
Lebaran 2026 Berpotensi Berbeda, MUI : Tunggu Sidang Isbat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement