Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Lecehkan Puluhan Santriwati, Kemenag Minta Pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo Dipecat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |10:39 WIB
Diduga Lecehkan Puluhan Santriwati, Kemenag Minta Pengasuh Ponpes Ndolo Kusumo Dipecat
Pelecehan Seksual (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) meminta tenaga pendidik/pengasuh Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati untuk diberhentikan.

Permintaan ini disampaikan Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said, sebagai respons atas kasus dugaan pencabulan oleh pengasuh ponpes terhadap sejumlah santriwati.

Pesantren diminta menunjuk tenaga pendidik/pengasuh baru yang memiliki kapasitas, integritas moral, serta kesiapan menjalankan fungsi pengasuhan dan pembinaan santri secara penuh selama 24 jam.

"Kami minta terduga yang sedang menjalani proses hukum tidak menjalankan tugas sebagai pengasuh, pimpinan, maupun tenaga pendidikan di pondok pesantren demi optimalisasi fungsi pengasuhan santri saat ini. Terduga pelaku juga tidak boleh lagi tinggal di lingkungan pesantren," ujar Basnang Said, Senin (4/5/2026).

Selain itu, ia meminta penghentian sementara proses pendaftaran santri baru di pesantren tersebut. Langkah ini diambil Direktorat Pesantren guna memastikan proses penyidikan oleh Polresta Pati menjadi prioritas, sekaligus menjaga ketertiban, perlindungan anak, dan perbaikan tata kelola kelembagaan pesantren.

“Kami minta terduga pelaku tindak kekerasan seksual di Pesantren Ndolo Kusumo diproses hukum. Kami tidak mentoleransi setiap tindak kekerasan seksual, apalagi di lembaga pendidikan keagamaan,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216194//kemenag-6P2i_large.jpg
Kemenag Beri Beasiswa Sarjana bagi Guru Ngaji, Pendaftaran Dibuka hingga Akhir Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216126//krl_commuter_line-tBNS_large.jpg
Penumpang Diduga Alami Pelecehan di Stasiun Kebayoran, KAI Commuter Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216121//pelaku_pelecehan-YrI0_large.jpg
Diduga Lecehkan Wanita, Penumpang KRL Nambo Diamankan Petugas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216065//pelecehan_seksual-xNkr_large.jpg
Tragis! Bocah Diduga Dilecehkan Usai Dicekoki Miras, Polisi Buru Pelaku Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216051//pelecehan_seksual_anak-Lrft_large.jpg
Viral Wanita di Cipondoh Diduga Dicabuli Usai Dicekoki Miras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/612/3215470//rachel-T60i_large.jpg
Rachel Vennya Bela Selebgram yang Dihujat karena Ngaku Jadi Korban Pelecehan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement