Open House Istana, Opor Ayam hingga Empal Gentong Diserbu Warga

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar open house untuk masyarakat umum di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (21/3/2026), dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Berdasarkan pantauan Okezone, sejumlah makanan khas Nusantara disiapkan untuk menjamu warga yang menghadiri open house bersama Presiden Prabowo di Istana.

Beragam hidangan disuguhkan, mulai dari Opor Ayam, Empal Gentong, ketupat, soto, sate, siomay, mie ayam, bakso, hingga minuman segar seperti es teler, es campur, dan kopi, serta aneka jajanan pasar.

Masyarakat yang datang tampak menikmati hidangan dengan lahap. Sebagian warga menyantap makanan sambil duduk di kursi yang telah disediakan, sementara lainnya memilih duduk di lantai.

Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga turut memeriahkan suasana halalbihalal di Istana. Sejumlah penyandang disabilitas hingga rombongan ojek online juga terlihat hadir dalam acara tersebut.