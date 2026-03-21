HOME NEWS NASIONAL

Mensesneg: Open House Istana Jadi Simbol Kebersamaan Presiden dan Rakyat

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |21:05 WIB
Mensesneg: Open House Istana Jadi Simbol Kebersamaan Presiden dan Rakyat
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar open house dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (21/3/2026). 

Berbeda dari tahun sebelumnya, kegiatan ini secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat umum sebagai wujud kebersamaan di momen hari raya.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan selamat Idulfitri sekaligus menjelaskan konsep pelaksanaan gelar griya tahun ini. Menurutnya, Presiden Prabowo telah mengarahkan agar kegiatan tersebut tidak mewajibkan kehadiran pejabat negara.

“Beliau sejak beberapa hari lalu menyampaikan bahwa tidak wajib dihadiri oleh para pejabat, baik kementerian maupun lembaga. Karena beliau tidak ingin merepotkan, barangkali ada agenda atau acara keluarga. Jadi, sore hari ini memang khusus untuk masyarakat umum,” ujar Prasetyo.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga direncanakan menyapa langsung masyarakat yang hadir, sebagaimana tradisi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Insyaallah, seperti tahun lalu, beliau akan berkeliling menyapa masyarakat yang hadir untuk merayakan Hari Raya Idulfitri di Istana Merdeka,” lanjutnya.

 

