Hasto Ungkap Pertemuan Megawati dan Prabowo, Ini yang Dibahas!

JAKARTA – Pertemuan antara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto disebut berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Megawati bahkan menyebut Prabowo sebagai “teman lama”.

“Ibu Megawati Soekarnoputri sudah bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo beberapa hari lalu. Bahkan, pertemuan itu disebut sebagai pertemuan ‘teman lama’ yang berlangsung sangat akrab dan membahas berbagai persoalan bangsa dan negara,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).

Menurut Hasto, pertemuan kedua tokoh tersebut mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan dialog.

“Ini menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang mengedepankan gotong royong, dialog, serta dedikasi bagi masa depan bangsa dan negara yang lebih baik,” ucapnya.