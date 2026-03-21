Megawati Gelar Halalbihalal di DPP PDIP, Dihadiri Dubes Iran dan Palestina

JAKARTA – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menggelar halalbihalal dalam rangka merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2026).

Pantauan di lokasi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah tiba di Kantor DPP sekitar pukul 10.30 WIB. Selain itu, putri Megawati yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, turut hadir.

Puan tampak didampingi oleh suaminya, Happy Hapsoro, serta putrinya, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani atau yang akrab disapa Pinka Haprani.

Sejumlah elite partai berlambang banteng moncong putih itu juga telah merapat ke Menteng, seperti Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Dolfie Othniel Frederic Palit, Wakil Sekretaris Jenderal Adian Napitupulu, hingga Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly.