Ribuan ASN Pemprov DKI Jakarta Masuk Hari Pertama Kerja Usai Libur Lebaran 2026

ASN Pemprov DKI mengikuti halalbihalal pada hari pertama masuk kerja pasca libur lebaran.

JAKARTA – Ribuan aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai masuk kerja pada hari pertama usai libur Lebaran 2026, Rabu (25/3/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, ribuan ASN mengantre untuk mengikuti kegiatan halalbihalal bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Antrean tersebut terlihat mengular hingga ke arah Gedung DPRD DKI Jakarta.

Para ASN tampak mengenakan seragam dinas Pemprov DKI Jakarta berwarna hitam putih. Sementara itu, sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Disgulkarmat) terlihat mengenakan seragam masing-masing.

Usai kegiatan halalbihalal, kawasan pendopo Balai Kota DKI Jakarta kembali lengang. Para ASN langsung kembali ke unit kerja masing-masing untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa dengan jam kerja normal 8,5 jam per hari.