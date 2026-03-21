Tol Japek Padat, Contraflow 2 Lajur Diperpanjang hingga KM 70

JAKARTA – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) bersama Kepolisian melanjutkan penerapan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek arah Cikampek, guna mengantisipasi peningkatan volume kendaraan menuju wilayah timur Trans Jawa pada periode libur Idulfitri 1447 H.

Adapun skema rekayasa lalu lintas yang saat ini diberlakukan adalah contraflow dari KM 47 hingga KM 55 arah Cikampek sebanyak 1 lajur.

Selanjutnya, contraflow dilanjutkan dari KM 55 hingga KM 70 arah Cikampek dengan skema 2 lajur sejak pukul 13.55 WIB untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas menuju arah timur.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, menyebut bahwa penerapan rekayasa lalu lintas ini merupakan upaya menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus memastikan keselamatan pengguna jalan tol.