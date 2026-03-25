Namanya Dicatut, Menteri Pigai Beri Peringatan Keras ke Penyebar Hoaks

JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai merespons maraknya informasi bohong (hoaks) yang mencatut namanya. Ia menegaskan tengah mempertimbangkan langkah hukum, termasuk melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.

“Hoaks! Saya tegaskan ini bukan pernyataan saya. Siapa pun yang memproduksi dan menyebarkan informasi bohong bertentangan dengan hukum,” kata Pigai, Rabu (25/3/2026).

Pigai menyampaikan, pihaknya telah melakukan penelusuran dalam beberapa hari terakhir terkait beredarnya pernyataan yang mengatasnamakan dirinya di berbagai platform.

Menurutnya, narasi hoaks tersebut tidak hanya menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat, tetapi juga berpotensi memicu keresahan publik.

Kementerian HAM, lanjut Pigai, telah mengidentifikasi sejumlah konten dan akun yang menyebarkan informasi tersebut. Ia memastikan seluruh pernyataan yang beredar dan dikaitkan dengan dirinya adalah tidak benar.