Momen PM Malaysia Anwar Ibrahim Tiba di Jakarta untuk Bertemu Presiden Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |17:44 WIB
PM Malaysia Anwar Ibrahim Tiba di Jakarta: Bertemu Sahabat Saya, Presiden Prabowo (@anwaribrahim_my)
JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim, tiba di Jakarta, pada Jumat (27/3/2026) sore. Dia mengatakan akan bertemu dengan sahabatnya, Presiden RI Prabowo Subianto.

Informasi ini dibagikan PM Anwar Ibrahim lewat akun media sosial Instagram @anwaribrahim_my. Terlihat dari foto yang dibagikan, Anwar Ibrahim tampak mengenakan batik berwarna ungu tiba di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta disambut oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

"Selamat tiba di Jakarta, Republik Indonesia bagi mengadakan pertemuan bersama sahabat saya, Presiden Prabowo Subianto," tulis Anwar Ibrahim.

Anwar Ibrahim mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo akan membahas mengenai konflik Timur Tengah. Apalagi, saat ini perang antara Israel-Amerika Serikat (AS) dengan Iran masih terus berkecamuk.

"Insya Allah, pertemuan ini akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membincangkan perkembangan konflik Asia Barat yang kian meruncing, serta implikasinya terhadap kestabilan serantau dan ekonomi global, termasuk kesannya kepada Malaysia dan Indonesia," ujarnya.

