HOME NEWS NASIONAL

PM Malaysia Dijadwalkan Bertemu Prabowo Besok, Polisi Akan Tutup Sejumlah Ruas Jalan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |23:46 WIB
PM Malaysia Dijadwalkan Bertemu Prabowo Besok, Polisi Akan Tutup Sejumlah Ruas Jalan
JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (27/3/2026). Polisi pun akan menutup ruas arteri di Jakarta saat Anwar Ibrahim melintas.

Berdasarkan postingan Intagram TMC Polda Metro Jaya, Anwar akan tiba di tanah air pukul 15.30 WIB di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Polisi akan menutup sejumlah ruas jalan utama ketika Anwar melintas ke Istana Merdeka, Jakarta.

"Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan," demikian keterangan dalam postingan Instagram, @tmcpolsametro dikutip, Kamis (26/3/2026).

Penutupan sejumlah ruas jalan akan dilakukan secara situasional. Nantinya, jalan akan dibuka kembali setelah iring-iringan rombongan Anwar melintas.

Adapun ruas jalan yang akan ditutup dan dilewati Anwar yakni, Jalan Halim Perdanakusuma; Jalan MT. Haryono; Jalan Gatot Subroto; Jalan Sudirman; Jalan MH. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

"Penutupan bersifat situasional dan hanya berlangsung singkat," terang TMC Polda Metro Jaya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208965//prabowo_blusukan_ke_permukiman_di_bantaran_rel_kereta_kawasan_senen-OLMJ_large.jpg
Momen Prabowo Tanpa Pengawalan Ketat Blusukan ke Permukiman di Bantaran Rel Kereta di Senen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208960//prabowo_kunjungi_permukiman_di_bantaran_rel_kereta_di_senen-d4YZ_large.jpg
Prabowo Kunjungi Permukiman di Bantaran Rel Kawasan Senen Jakpus, Janji Bangun Hunian Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208895//menteri_esdm_bahlil-BNcJ_large.jpg
Lapor Prabowo, Bahlil Siapkan Proyek Hilirisasi Rp 239 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208877//prabowo_subianto-q8BD_large.jpg
Prabowo Perintahkan Percepat Sampah Jadi Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208852//bahlil-AJOl_large.jpg
Bahlil Buka Peluang Relaksasi Produksi Batu Bara dan Nikel, Asal Harga Tetap Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/320/3208849//bahlil-S8wM_large.jpg
Perintah Prabowo ke Bahlil: Cari Pendapatan Negara dari Mineral yang Belum Adil bagi Negara
