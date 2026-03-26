PM Malaysia Dijadwalkan Bertemu Prabowo Besok, Polisi Akan Tutup Sejumlah Ruas Jalan

JAKARTA - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (27/3/2026). Polisi pun akan menutup ruas arteri di Jakarta saat Anwar Ibrahim melintas.

Berdasarkan postingan Intagram TMC Polda Metro Jaya, Anwar akan tiba di tanah air pukul 15.30 WIB di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Polisi akan menutup sejumlah ruas jalan utama ketika Anwar melintas ke Istana Merdeka, Jakarta.

"Akan ada pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara di beberapa ruas jalan utama Jakarta sebagai bentuk penghormatan," demikian keterangan dalam postingan Instagram, @tmcpolsametro dikutip, Kamis (26/3/2026).

Penutupan sejumlah ruas jalan akan dilakukan secara situasional. Nantinya, jalan akan dibuka kembali setelah iring-iringan rombongan Anwar melintas.

Adapun ruas jalan yang akan ditutup dan dilewati Anwar yakni, Jalan Halim Perdanakusuma; Jalan MT. Haryono; Jalan Gatot Subroto; Jalan Sudirman; Jalan MH. Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat.

"Penutupan bersifat situasional dan hanya berlangsung singkat," terang TMC Polda Metro Jaya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.