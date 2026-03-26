Prabowo Kunjungi Permukiman di Bantaran Rel Kawasan Senen Jakpus, Janji Bangun Hunian Layak

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |20:43 WIB
Prabowo kunjungi permukiman di bantaran rel kereta di Senen
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengunjungi permukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Prabowo menyebutkan dirinya mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

Kegiatan itu diunggah Prabowo lewat akun Instagramnya. Dalam video yang diunggah, terlihat Prabowo mengenakan kemeja biru dengan topi cokelat. Ia terlihat didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

"Pada sore hari ini, saya menyusuri permukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Terletak sekitar 3 km dari pusat Kota Jakarta," tulis Prabowo dalam unggahannya, Kamis (26/3/2026).

Dia pun berjanji akan membangun hunian bagi para warga yang tinggal di bantaran rel.

"Insya Allah kita akan segera membangun hunian yang layak untuk masyarakat di daerah tersebut dengan cepat,” ujar dia.

Dia menegaskan, sudah menjadi tekadnya untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat di Indonesia.

“Sudah menjadi tekad saya untuk menyediakan hunian layak untuk masyarakat Indonesia," katanya.
 

