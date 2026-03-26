Momen Prabowo Tanpa Pengawalan Ketat Blusukan ke Permukiman di Bantaran Rel Kereta di Senen

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto blusukan ke permukiman di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/3/2026) sore. Prabowo melihat langsung kondisi di sana sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @prabowo, tampak Prabowo mengenakan kemeja biru, celana hitam, dan topi berwarna cokelat. Tampak ia didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Saat berada di lokasi, tampak tak ada penjagaan ketat terhadap orang nomor 1 di Indonesia itu. Terlihat hanya ada Seskab Teddy, Kasespri Presiden Rizky Irmansyah, sejumlah asisten dan satu orang anggota Paspampres.

Saat berada di pinggir bantaran rel, terlihat Presiden sesekali mengisyaratkan kepada masyarakat agar tidak berada di tengah-tengah rel kereta api.

Prabowo juga terlihat menghampiri masyarakat yang mengetahui kehadirannya itu. Ia pun turut menyalami satu per satu warga, mulai dari ibu-ibu, bapak, hingga anak-anak di sana.