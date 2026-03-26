Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Tanpa Pengawalan Ketat Blusukan ke Permukiman di Bantaran Rel Kereta di Senen

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 26 Maret 2026 |20:58 WIB
Momen Prabowo Tanpa Pengawalan Ketat Blusukan ke Permukiman di Bantaran Rel Kereta di Senen
Momen Prabowo Tanpa Pengawalan Ketat Blusukan ke Permukiman di Bantaran Rel Kereta di Senen
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto blusukan ke permukiman di bantaran rel kereta api Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (26/3/2026) sore. Prabowo melihat langsung kondisi di sana sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @prabowo, tampak Prabowo mengenakan kemeja biru, celana hitam, dan topi berwarna cokelat. Tampak ia didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Saat berada di lokasi, tampak tak ada penjagaan ketat terhadap orang nomor 1 di Indonesia itu. Terlihat hanya ada Seskab Teddy, Kasespri Presiden Rizky Irmansyah, sejumlah asisten dan satu orang anggota Paspampres.

Saat berada di pinggir bantaran rel, terlihat Presiden sesekali mengisyaratkan kepada masyarakat agar tidak berada di tengah-tengah rel kereta api.

Prabowo juga terlihat menghampiri masyarakat yang mengetahui kehadirannya itu. Ia pun turut menyalami satu per satu warga, mulai dari ibu-ibu, bapak, hingga anak-anak di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/26/337/3208960/prabowo_kunjungi_permukiman_di_bantaran_rel_kereta_di_senen-d4YZ_large.jpg
Prabowo Kunjungi Permukiman di Bantaran Rel Kawasan Senen Jakpus, Janji Bangun Hunian Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208460/prabowo_subianto-6f4a_large.jpg
Silaturahmi Lebaran, Prabowo Telepon Presiden Palestina hingga MBS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/337/3208359/prabowo_rayakan_ultah_didit-JeUs_large.jpg
Prabowo Rayakan Ultah Didit, Unggah Foto Masa Kecil hingga Panjatkan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208325/prabowo_subianto-riMB_large.jpg
Prabowo Targetkan 70 Ribu Sekolah Direnovasi Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208323/prabowo-BtqI_large.jpg
Prabowo: Polisi Baik dan Tentara Hebat Itu Tuntutan Rakyat, Bukan Selera Pimpinan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/337/3208304/prabowo-V61C_large.jpg
Prabowo: Kita Tak Pernah Bilang Mau Ikut Iuran USD1 Miliar untuk BoP
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement