Jaga Kelancaran Arus Balik, ASTRA Tol Cipali Maksimalkan Upaya Penguraian Kepadatan

JAKARTA – Arus balik Lebaran 1447 H di Ruas Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) terus menunjukkan tren peningkatan dengan akumulasi 1,5 juta kendaraan yang telah melintas hingga 26 Maret 2026.

Data pada Kamis (26/3/2026), mencatat sebanyak 117 ribu kendaraan memadati jalur arah Jakarta, atau lebih tinggi 125 persen dibandingkan lalu lintas harian normal. Seiring dengan meningkatnya volume kendaraan dan antrean kepadatan di beberapa titik, berbagai upaya dilakukan oleh ASTRA Tol Cipali untuk mengurai kepadatan lalu lintas guna memastikan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

Berdasarkan evaluasi operasional di lapangan, ASTRA Tol Cipali mengidentifikasi bahwa faktor utama yang memicu perlambatan arus lalu lintas adalah tingginya intensitas penggunaan bahu jalan oleh pengguna jalan sebagai area peristirahatan non-darurat.

Hal tersebut dipicu oleh kondisi kelelahan fisik pengemudi setelah menempuh perjalanan jarak jauh kurang lebih 5-7 jam dari arah Timur, serta adanya beberapa kendala teknis pada mesin kendaraan sehingga pengemudi harus berhenti sejenak untuk beristirahat ataupun mengecek kondisi kendaraan ketika memasuki ruas tol Cipali. Aktivitas berhenti di bahu jalan ini kemudian memicu kepadatan di beberapa titik seperti pada KM 188, KM 175, dan KM 164 arah Jakarta.

Menanggapi situasi tersebut, ASTRA Tol Cipali melakukan koordinasi intensif dengan pihak Kepolisian. Berdasarkan diskresi Korlantas Polri, rekayasa lalu lintas Contra Flow (CF) telah diterapkan di KM 169 hingga KM 162 sejak Kamis (26/3/2026) pukul 17.30 WIB dengan tujuan mengurai kepadatan lalu lintas. ASTRA Tol Cipali juga melakukan penambahan 7 armada derek, dengan total 19 derek beroperasi guna mempercepat proses evakuasi kendaraan yang mengalami gangguan mesin.