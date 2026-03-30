Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KY Buka Pendaftaran 14 Calon Hakim, Cek Kursi yang Dibutuhkan

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |21:05 WIB
Jubir KY Anita Kadir (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) kembali membuka pendaftaran untuk 14 kursi jabatan calon hakim 2026. Proses pendaftaran dibuka sejak 26 Maret hingga 16 April 2026.

Anggota KY sekaligus Juru Bicara KY, Anita Kadir, menyampaikan dari 14 kursi tersebut, 11 di antaranya untuk mengisi jabatan calon hakim agung pada Mahkamah Agung (MA) sebagaimana merujuk pada permintaan MA yang tertuang dalam surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor 19/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2026 tertanggal 25 Februari 2026.

"Hakim Agung yang dibutuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah untuk Kamar Perdata dibutuhkan 2 orang, Kamar Pidana dibutuhkan 4 orang, Kamar Agama dibutuhkan 2 orang, untuk Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak dibutuhkan 3 orang," kata Anita dalam konferensi pers di Gedung KY, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Sementara itu, kata dia, KY juga turut membuka pendaftaran untuk 3 kursi jabatan calon hakim adhoc di MA. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial Nomor 20/WKMA.NY/KP1.1.1/II/2026 tentang pengisian kekosongan jabatan hakim adhoc HAM di MA dan hakim adhoc Tipikor di MA.

"Hakim adhoc di MA dibutuhkan tiga orang, yaitu adhoc HAM 2 orang dan adhoc Tipikor satu orang," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement