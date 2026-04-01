Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Penyelidikan PBB: Penjaga Perdamaian Indonesia di Lebanon Tewas Akibat Ledakan Pinggir Jalan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |13:45 WIB
Penyelidikan PBB: Penjaga Perdamaian Indonesia di Lebanon Tewas Akibat Ledakan Pinggir Jalan
Ilustrasi. (Foto: UNIFIL)
A
A
A

JAKARTA – Ledakan pinggir jalan yang menghantam konvoi diduga menewaskan dua pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon selatan, kata Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (31/3/2026), mengutip temuan awal dari penyelidikan.

Kedua pasukan penjaga perdamaian dari UNIFIL tewas pada Senin (30/3/2026) di dekat Bani Hayyan, Lebanon selatan, sementara dua tentara lainnya terluka. Seorang tentara Indonesia lainnya tewas pada Minggu (29/3/2026) malam hingga Senin pagi ketika sebuah proyektil meledak di dekat salah satu posisi kelompok tersebut.

“UNIFIL sedang melakukan penyelidikan untuk menentukan keadaan dari perkembangan yang tercela ini,” kata Jean-Pierre Lacroix, Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Lebanon, sebagaimana dilansir Reuters. Perang antara pasukan Hizbullah dengan Israel kembali pecah di Lebanon pada 2 Maret menyusul serangan terhadap Iran.

Militer Israel mengatakan pada Selasa bahwa tinjauan mereka terhadap insiden yang melibatkan pasukan UNIFIL pada Senin menyimpulkan bahwa pasukan Israel tidak menempatkan alat peledak di daerah tersebut dan tidak ada pasukan yang hadir di sana.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210680//sby-oIEa_large.jpg
SBY Desak PBB Hentikan Penugasan UNIFIL di Medan Perang yang Masih Membara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210670//pemerintah-nNaj_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur, SBY: Investigasi Secara Serius dan Adil, Indonesia Berhak untuk Itu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/18/3210666//idf_mengibarkan_bendera_di_samping_markas_unifil_di_lebanon-Md1v_large.jpg
Israel Kibarkan Bendera di Samping Markas UNIFIL, Penjaga Perdamaian Indonesia Terancam Ditembaki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210665//prabowo-U5th_large.jpg
3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Prabowo Kecam Keras Tindakan Keji Merusak Perdamaian!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210648//tni-rez3_large.jpg
Panglima TNI Pimpin Pemakaman Mayor Zulmi di TMP Cikutra Bandung, Isak Tangis Keluarga Pecah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/05/337/3210618//tni-tZqJ_large.jpg
Heroik! Prajurit Baret Merah Kopassus Selamatkan Pasukan UNIFIL di Lebanon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement