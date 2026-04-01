HOME NEWS NASIONAL

Kasus TPPU Tambang Ilegal, Polri Sita Emas 6 Kilo hingga Uang Rp1,4 Miliar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |10:13 WIB
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak (foto: Okezone)
JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, kembali menyita enam kilogram logam mulia emas dan uang tunai senilai Rp1,4 miliar, pada tiga perusahaan pemurnian dan jual beli emas di Jawa Timur.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, bahwa penyitaan dilakukan usai menggeledah PT Simba Jaya Utama (SJU), PT Indah Golden Signature (IGS), dan PT Suka Jadi Logam (SJL).

"Tim penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti berupa logam mulia emas seberat kurang lebih 6 kilogram berbagai ukuran, surat atau dokumen, bukti elektronik, uang tunai sejumlah Rp1.454.000.000, serta barang bukti lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana," kata Ade, Rabu (1/4/2026). 

Ia menyebut, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal dari aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) atau ilegal dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

Ade mengungkapkan, saat ini emas yang disita masih dalam proses penaksiran untuk mengetahui kadar dan berat pastinya oleh laboratorium forensik. Sementara itu, barang bukti elektronik juga tengah didalami secara ilmiah oleh tim laboratorium forensik Polri.

"Untuk emas yang disita masih dilakukan proses penaksiran terkait kadar dan beratnya oleh laboratorium forensik, dan untuk bukti elektronik masih dalam pendalaman secara scientific oleh laboratorium forensik Polri," ujarnya.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/320/3210510//emas-lHey_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Stagnan di Rp2.857.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210407//bareskrim_polri-2CIV_large.jpg
Bareskrim Segel 2 Tempat Hiburan Malam di Bali Diduga Terkait Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/33/3210309//virgoun_usai_diperiksa_di_polda_metro_jaya-2jre_large.JPG
Virgoun Dicecar 80 Pertanyaan Terkait Laporan Illegal Acces Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/33/3210281//virgoun-Xhzx_large.jpg
Virgoun Penuhi Panggilan Bareskrim soal Illegal Acces Inara Rusli, Polisi: Diperiksa Sebagai Saksi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/337/3210170//polri-mlDi_large.jpg
Bareskrim Tetapkan Mantan Bos Dana Syariah Indonesia Tersangka Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/320/3209916//emas-tkFP_large.jpg
Harga Emas Antam Meroket Rp75.000 di Awal April 2026, Segram Jadi Rp2.902.000
