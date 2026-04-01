HOME NEWS NASIONAL

Efisiensi Anggaran, DPR Mulai Matikan Lampu hingga Fasilitas Gedung

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |18:28 WIB
Efisiensi Anggaran, DPR Mulai Matikan Lampu hingga Fasilitas Gedung
DPR matikan lampu (foto: Okezone)
JAKARTA – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI mulai menerapkan langkah efisiensi anggaran, sebagai respons atas gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) global, yang berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Berdasarkan pantauan Okezone di Kompleks Parlemen, sekitar pukul 18.00 WIB, sejumlah lampu di koridor gedung mulai dipadamkan. Pemadaman juga dilakukan di ruang rapat yang tidak digunakan pada sore hingga malam hari.

Meski demikian, beberapa fasilitas tetap beroperasi, seperti musala, toilet, mesin ATM, serta ruang media center. Selain lampu, penggunaan eskalator dan lift di gedung-gedung yang tidak memiliki kegiatan juga dibatasi untuk menghemat energi. Langkah ini diterapkan ketika tidak ada aktivitas rapat maupun kegiatan lain yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, menyampaikan bahwa pihaknya telah membahas berbagai skema penghematan sejak pekan lalu, termasuk pengetatan penggunaan energi di lingkungan gedung parlemen.

Ia menjelaskan, pihaknya juga menyiapkan skema pemadaman listrik secara menyeluruh pada malam hari jika tidak ada agenda persidangan.

“Maksimal pukul 20.00 WIB listrik akan dimatikan. Karena belum semua gedung menggunakan building automatic system, pengaturan masih dilakukan secara manual. Ruang-ruang rapat yang tidak digunakan, termasuk listrik, AC, dan lampu, akan dimatikan,” ujar Indra.

(Awaludin)

Topik Artikel :
BBM DPR RI Hemat Anggaran
Cerita Komut PGN Pakai BBG, Bisa Switch dari BBM
4 Fakta Pembelian BBM 50 Liter per Kendaraan, Bukan Pembatasan
9 Fakta Strategi Hemat BBM Pemerintah, dari WFH hingga B50
Jika Harga Pertalite Naik Rp1.000, Penghematan Bisa Tambah Rp30 Triliun dan Redam Defisit APBN
8 Fakta Harga BBM April 2026 Diputuskan Tidak Naik
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Potensi Kenaikan Tarif Pesawat Imbas Harga Avtur Melonjak
