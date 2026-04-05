HOME NEWS NASIONAL

Benda Asing Masuk Lintasan, Kereta Cepat Whoosh Mendadak Berhenti di Jalur Layang Kopo

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |13:02 WIB
Benda Asing Masuk Lintasan, Kereta Cepat Whoosh Mendadak Berhenti di Jalur Layang Kopo
Kereta Cepat Whoosh Mendadak Berhenti di Jalur Layang Kopo
JAKARTA – Perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh sempat terhenti di jalur layang Kopo. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa mengatkan, bahwa terhentinya Whoosh di KM 126+383 sekitar wilayah Kopo, karena ada beberapa benda asing yang terbawa angin ke lintasan Whoosh saat cuaca ekstrem.

"Ini kejadian Jumat lalu sewaktu ada kondisi cuaca ekstrem wilayah Bandung, ada beberapa benda asing yang terbawa angin ke jalur Whoosh sehingga harus disterilkan jalurnya," kata Eva kepada wartawan, Minggu (5/4/2026).

Eva mengatakan, KA G1046 relasi Tegalluar Summarecon–Halim sempat dihentikan pukul 16.45 WIB. Ia menyebut sistem sensor dari Whoosh sudah mendeteksi keberadaan benda asing tersebut.

"Untuk memastikan keselamatan perjalanan akibat adanya penanganan benda asing yang masuk ke jalur karena cuaca ekstrem,”ujarnya.

“Sebelumnya, sistem sensor telah mendeteksi keberadaan benda tersebut sehingga dapat diantisipasi dan tidak membahayakan perjalanan,”lanjutnya.

 

