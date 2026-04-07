HOME NEWS NASIONAL

Kasus Bupati Fadia Arafiq, KPK Panggil 7 ASN Pekalongan 

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |15:43 WIB
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap tujuh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan, pada Selasa (7/4/2026). Mereka dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq. 

"Hari ini Selasa (7/4), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo. 

Adapun, tujuh ASN yang dimaksud ialah, Zainuri yang juga menjabat Kepala UKPBJ Setda Pekalongan, Setiawan Dwi Antoro, Edy Prabowo, Supriyadi, Argo Yudho Ismoyo, Ajid Suryo Pratondo, dan Murdiarso. 

"Pemeriksaan dilakukan di  Polres Pekalongan Kota," ujarnya. 

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan mereka. 

Sebelumnya, KPK secara resmi mengumumkan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing di Pemerintah Kabupaten Pekalongan. 

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210997//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Zq18_large.jpg
Telusuri Aliran Dana Kasus Suap Ijon Bekasi, KPK Panggil Istri Ono Surono 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3210951//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-V326_large.jpg
KPK Sita Dokumen hingga Barang Bukti Elektronik saat Geledah Rumah Ono Surono
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/455/3210934//gibran-6WFd_large.jpg
Harta Kekayaan Wapres Gibran Naik Jadi Rp27,9 Miliar, Ini Rinciannya di LHKPN Terbaru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210904//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-p7fC_large.jpg
KPK Tunduk Putusan MK, Penghitungan Kerugian Negara Kini Wewenang BPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/337/3210795//jubir_kpk_budi_prasetyo-ncrJ_large.jpg
Usut Korupsi Kuota Haji, KPK Panggil 5 Biro Travel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/337/3210422//kpk-wlx4_large.jpg
KPK Geledah Rumah Ono Surono di Indramayu, Diprotes soal Aturan KUHAP Baru
