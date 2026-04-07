Pemerintah Godok Rancangan Perpres soal AI

Niko Prayoga , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |22:30 WIB
Ketua Tim Regulasi Peta Jalan, Etika, Tata Kelola, dan Pengawasan Kecerdasan Artifisial Kemenkomdigi, Irma Handayani (Foto: Niko Prayoga/Okezone)
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) tengah mempersiapkan peta jalan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia untuk periode 2026 hingga 2029.

Ketua Tim Regulasi Peta Jalan, Etika, Tata Kelola, dan Pengawasan Kecerdasan Artifisial Kemenkomdigi, Irma Handayani, mengatakan, peta jalan tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres) yang saat ini masih dalam tahap rancangan.

“Dua rancangan peraturan presiden yaitu rancangan peraturan presiden terkait peta jalan kecerdasan artifisial 2026 sampai 2029 dan rancangan peraturan presiden tentang etika kecerdasan artifisial,” kata Irma saat diwawancarai usai menjadi pemateri dalam Dialog Publik bertema “Tantangan Hukum di Era Artificial Intelligence” di Grand Kemang Hotel, Jakarta, Selasa (7/6/2026).

Ia menjelaskan, regulasi tersebut akan menjadi acuan dalam mengawal pemanfaatan AI di Indonesia, termasuk dalam aspek penggunaan, penyelenggaraan, dan pengembangannya.

“Kedua rancangan peraturan presiden ini diharapkan dapat mengawal pemanfaatan AI di Indonesia. Kita dorong inovasinya dan sekaligus menyediakan rambu-rambu dalam pemanfaatan, penyelenggaraan, dan pengembangannya,” jelasnya.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/337/3122642/teknologi-nNLJ_large.jpg
Cegah Dehumanisasi, Pengembangan Teknologi Harus Diperkuat Nilai Kehidupan Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/18/2800803/elon-musk-bikin-truthgpt-ikuti-jejak-jack-ma-main-artificial-intelligence-rqY9C3ZhTK.jpg
Elon Musk Bikin TruthGPT, Ikuti Jejak Jack Ma Main Artificial Intelligence
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/10/18/2796212/setahun-ngobrol-pria-ini-nikahi-chatbot-ai-bikinannya-sendiri-MncG9d5YMa.jpg
Setahun Ngobrol, Pria Ini Nikahi Chatbot AI Bikinannya Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/25/18/1523473/hakim-robot-dapatkah-dipercaya-buat-keputusan-penting-A8pV1iEk0E.jpg
Hakim Robot, Dapatkah Dipercaya Buat Keputusan Penting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/11/10/214/273954/NCNmTHptP8.jpg
NASA: 2012 Bukan Kiamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2009/09/04/18/254458/IBJaykm1ey.jpg
Airbus Kembangkan Sistem Pengganti Kotak Hitam Pesawat
