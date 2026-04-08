Bandar Narkoba 'The Doctor' Terkenal Licin dan Berhasil Kabur saat Ditangkap di Malaysia

JAKARTA - Bandar narkoba 'The Doctor' alias Charlie alias Andre Fernando disebut sempat lolos dari tim gabungan saat hendak ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sekretaris NCB Interpol Hubinter Polri Brigjen Untung Widyatmoko mengungkapkan, operasi pelacakan Andre di Negeri Jiran sudah dilakukan sejak 5 Maret 2026.

Untung mengatakan pelaku mencoba kabur dari petugas saat hendak ditangkap di Kuala Lumpur. Andre, kata dia, kemudian melarikan diri ke wilayah Penang.

“Subjek ini cukup licin dan sempat lolos dari upaya penangkapan di Kuala Lumpur, sebelum akhirnya berhasil kami sudutkan dan tangkap di Penang," katanya, dikutip Rabu (8/4/2026).

Masih kata Untung, pelarian Andre terhenti ketika tim gabungan berhasil melacaknya sedang berada di salah satu apartemen sedang seorang diri.

"Penangkapan buronan atas nama Andre Fernando Tjhandra alias 'The Doctor' merupakan bukti nyata soliditas kerja sama operasional antara Set NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri dan Special Branch PDRM,” ujarnya.

Sementara itu, Kasatgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Kevin Leleury menyebut Andre telah tinggal di Malaysia sejak tahun 2024.

"Barang bukti yang tadi diamankan di Penang itu hanya kita membawa tas dan beberapa handphone," tuturnya.

"Kalau dari hasil interogasi dari 2024, Andre alias Charlie alias The Doctor sudah berada di Malaysia," imbuhnya.