Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Geledah Rumah Kadis Kominfo Terkait Kasus Pemerasan Walkot Madiun Maidi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |13:05 WIB
KPK Geledah Rumah Kadis Kominfo Terkait Kasus Pemerasan Walkot Madiun Maidi
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Total tiga rumah digeledah dalam operasi pekan ini.

"Benar, pekan ini penyidik melakukan giat penggeledahan secara maraton di sejumlah lokasi di wilayah Kota Madiun," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (8/4/2026).

Budi menambahkan, penggeledahan dilakukan di rumah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Madiun pada Senin 6 April. Kemudian, pada Selasa 7 April, penggeledahan dilakukan di dua rumah milik pihak swasta.

"Penggeledahan pertama pada hari Senin (6/4) di rumah Kadis Kominfo Kota Madiun. Berlanjut pada hari Selasa (7/4), penyidik melakukan giat penggeledahan di rumah dua pihak swasta," imbuh Budi.

Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita barang bukti elektronik dan dokumen. Sejumlah barang bukti yang disita diduga berkaitan dengan perkara pemerasan dalam kasus tersebut.

"Penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga terkait dengan perkaranya, yakni dugaan TPK pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197229/kpk-OIz4_large.jpg
KPK Sita Uang Ratusan Juta Usai Geledah Kantor PMPTSP Madiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/337/3196552/kpk-9tJk_large.jpg
Penampakan Wali Kota Madiun Maidi Kenakan Rompi Tahanan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/337/3196541/kpk-2enD_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Pemerasan dan Gratifikasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/22/519/1760623/mantan-wali-kota-madiun-divonis-6-tahun-penjara-lebih-ringan-dari-tuntutan-jaksa-VCb7cdxJ9H.jpg
Mantan Wali Kota Madiun Divonis 6 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648621/aset-walkot-madiun-yang-disita-kpk-mobil-mewah-alat-berat-sampai-uang-miliaran-aBCclmzCaL.jpg
Aset Walkot Madiun yang Disita KPK: Mobil Mewah, Alat Berat Sampai Uang Miliaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/03/21/337/1648088/wali-kota-madiun-bambang-irianto-segera-diadili-RTRZRiewMI.jpg
Wali Kota Madiun Bambang Irianto Segera Diadili
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement