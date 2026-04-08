Kepala BGN Sebut Motor Listrik Bakal Fokus Didistribusikan ke SPPG di Daerah Sulit Dijangkau (Felldy Utama)

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pengadaan motor listrik untuk menunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan fokus didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berada di daerah yang sulit.

"Iya akan kita distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG. terutama untuk di daerah-daerah yang sulit," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Hal ini disampaikan Dadan menanggapi kritikan masyarakat ihwal urgensi pengadaan motor listrik ini. Dia menyampaikan, program MBG tidak hanya disalurkan ke daerah-daerah yang mudah diakses, tapi juga daerah yang memiliki medan yang sangat berat.

"Ya program ini kan menjangkau daerah daerah yang nanti akan sangat sulit. Menjangkau desa-desa, daerah daerah yang hanya bisa dengan motor. Itu untuk menunjang operasional," ujarnya.

Ia juga meluruskan kembali pengadaan motor listrik ini sudah masuk dalam perencanaan di anggaran tahun 2025. Saat itu target realisasi pengadaan motor listrik ini sebanyak 24.400 unit.

"Realisasinya dari target 24.400 itu hanya bisa kita realisasikan 21.800-an dan sudah masuk ke dalam anggaran 2025," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.