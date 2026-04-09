Metode Undercover Buy Bareskrim Efektif Bongkar Peredaran Narkoba di Klub Malam

JAKARTA – Dittipidnarkoba Bareskrim Polri gencar melakukan operasi penangkapan bandar narkoba di sejumlah tempat. Selain itu, Polri juga melakukan razia tempat hiburan malam (THM) yang terindikasi terlibat penggunaan narkoba.

“Pola penindakan yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap peredaran narkoba di tempat hiburan malam, menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan pola yang selama ini dijalankan oleh jajaran Reserse Narkoba lainnya,” ujar Ketua Umum Patriot Anti Narkoba (Patron) Muannas Alaidid, Kamis (9/4/2026).

Muannas melanjutkan, sebelumnya penindakan yang dilakukan oleh Reserse Narkoba Polri maupun BNN lebih banyak berupa razia serta pemeriksaan urine terhadap para pengunjung THM.

“Pola tersebut cenderung menyasar pengguna, namun belum menyentuh secara mendalam jaringan distribusi dan aktor utama di balik peredaran narkoba,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, jajaran Dittipidnarkoba Bareskrim Polri telah menerapkan pola yang lebih profesional melalui metode undercover buy di dalam THM.

“Pendekatan ini terbukti mampu mengungkap sindikat narkoba yang dijalankan secara terstruktur oleh pihak manajemen THM, dengan melibatkan berbagai unsur mulai dari waiters, supervisor, kasir, manajer, general manajer, direktur hingga pemilik usaha,” bebernya.

Dikatakannya, pola penindakan seperti ini seharusnya menjadi contoh bagi seluruh jajaran Reserse Narkoba Polri maupun BNN.

“Selama ini, aparat terkesan fokus mencari bandar atau pengedar yang tidak terlihat, padahal di sejumlah THM praktik peredaran narkoba berlangsung secara nyata, terbuka, dan terorganisir dengan berbalut bisnis hiburan,” bebernya.