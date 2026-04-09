Terkuak! Bandar Narkoba The Doctor Punya 2 Bos Besar Jaringan Internasional, Ini Identitasnya

Bandar Narkoba The Doctor Punya 2 Bos Besar Jaringan Internasional, Ini Identitasnya

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar sosok bos dan asal narkoba jaringan The Doctor yang diedarkan ke Indonesia dari Malaysia.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengatakan Andre Fernando alias Charlie alias The Doctor memiliki dua bos dalam sindikat internasional.

“Andre Fernando alias The Doctor diketahui memiliki dua orang atasan,” kata Eko dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).

Menurut Eko, keduanya adalah Hendra Warga Negara Indonesia (WNI) asal Aceh dan Tomi yang merupakan warga Malaysia. Keduanya, kata dia, bermukim dan beroperasi di wilayah Malaysia.

“Kedua atasan tersebut diketahui tidak saling mengenal satu sama lain,” ujar Eko.

Eko menjelaskan, selama ini Andre berperan sebagai sosok perantara sekaligus penjamin transaksi antara kedua pemasok itu dengan para pembeli di Indonesia.

Kepada penyidik, Andre mengaku mengenal Hendra melalui rekannya Hendro alias Nemo. Sementara untuk Tomy, ia bertemu ketika sedang bermain judi di Genting Highlands, Malaysia.

Dari Hendra, Andre tercatat menerima sabu sebanyak dua kali, yakni 2 kilogram dan 3 kilogram pada Februari 2026 dengan harga Rp380 juta per kilogram, lalu dijual kembali seharga Rp390 juta per kilogram.