HOME NEWS INTERNATIONAL

Putra Presiden AS Ditantang Duel Tinju, Hunter Biden Siap Hadapi Anak Trump!

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |08:54 WIB
Putra Presiden AS Ditantang Duel Tinju, Hunter Biden Siap Hadapi Anak Trump!
Hunter Biden, putra dari mantan Presiden Joe Biden (foto: AP News)
A
A
A

WASHINGTON - Publik Amerika Serikat dihebohkan dengan wacana pertarungan tinju unik yang melibatkan keluarga politik papan atas. Hunter Biden, putra dari mantan Presiden Joe Biden, menantang putra-putra Presiden Donald Trump, yakni Donald Trump Jr. dan Eric Trump, untuk bertarung dalam laga tinju di dalam sangkar.

Wacana tak biasa ini mencuat menjelang perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Hunter Biden mengaku siap menerima tantangan tersebut jika benar-benar dapat direalisasikan.

Dalam sebuah video yang dibagikan melalui kanal milik Andrew Callaghan, ia menyebut telah dihubungi untuk kemungkinan penyelenggaraan pertandingan itu.

"Saya bilang saya akan melakukannya, 100% setuju jika itu bisa diwujudkan. Dan jika tidak, saya tetap akan datang," ujar Hunter seperti dilansir dari Reuters, Jumat (10/4/2026).

Hingga kini, pihak Trump Organization maupun Gedung Putih belum memberikan tanggapan resmi terkait wacana tersebut.

Belum ada kepastian apakah pertandingan tersebut benar-benar akan digelar. Namun, Gedung Putih diketahui tengah merencanakan acara pertarungan dengan petarung profesional dari Ultimate Fighting Championship pada 14 Juni sebagai bagian dari rangkaian perayaan nasional.

 

https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/18/3211508//presiden_amerika_serikat_donald_trump-LwFc_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/09/18/3211416//paus_leo_xiv-N9lT_large.jpeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/18/3211270//ilustrasi-qtQ4_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/18/3211169//as_iran-7qKn_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/18/3211155//donald_trump-zQIw_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/18/3211152//kamala_harris-cUOp_large.jpg
