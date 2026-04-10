HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-80 TNI AU, Pesawat Kepresidenan Dikawal Empat F-16 dan Dua T50 Golden Eagle

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |09:57 WIB
Pesawat Kepresidenan Dikawal Empat F-16 dan Dua T50 Golden Eagle (foto: dok ist)
JAKARTA - Ada yang berbeda dalam kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Magelang pada Kamis, 9 April 2026, kemarin. Pesawat Kepresidenan yang membawa Presiden Prabowo Subianto dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta menuju Pangkalan Udara Adisutjipto, Kabupaten Sleman mendapat pengawalan udara dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.

Dalam penerbangan tersebut, pesawat kepresidenan mendapat pengawalan empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan dua pesawat KAI T-50 Golden Eagle. Pengawalan udara ini merupakan pengamanan VVIP yang dilaksanakan secara profesional oleh TNI AU, sekaligus mencerminkan kesiapsiagaan dan kemampuan pertahanan udara nasional dalam melindungi pemimpin negara.

Momentum pengawalan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, yang menjadi tonggak penting perjalanan panjang pengabdian TNI AU dalam menjaga kedaulatan udara Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh prajurit TNI AU dari dalam pesawat kepresidenan. 

“Pertama-tama dirgahayu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Swa Bhuwana Paksa. Selamat ulang tahun yang ke-80, semoga TNI AU terus jaya, selalu kuat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di udara. Rakyat Indonesia bangga dengan saudara-saudara. Jaga Tanah Air kita, terima kasih, hormat saya kepada kalian semua,” ujar Presiden sebagaimana dilihat dari video di akun resmi Sekretariat Kabinet.

Presiden juga menegaskan kebanggaannya atas dedikasi dan semangat prajurit udara Indonesia.

“Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, sekali lagi atas nama rakyat seluruh Indonesia kami bangga dengan angkatan udara kami, kami bangga dengan elang-elang muda. Semangat terus, terima kasih,” lanjutnya.

 

Gerindra: Negara Tak Butuh Pejabat Medioker dan Laporan "Asal Bapak Senang"
Resmikan Pabrik Kendaraan Listrik Rp5 Triliun, Prabowo: Salah Satu Champion dari Indonesia 
Ini Tiga Nama Calon Hakim MK Pengganti Anwar Usman
Bertaruh Nyawa! Prajurit Elite TNI AU Selamatkan Rekannya dari Pembantaian saat Operasi Tempur
Jenderal Peraih Adhi Makayasa Ini Dimarahi Ibunya Terbangkan Jet Tempur F-16 di Atas Rumah
Wamendagri: Ulama Berperan Jadi Penggerak Sosial di Perbatasan
