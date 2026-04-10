Catut Nama Pimpinan KPK, Empat Pelaku Nekat Peras Anggota DPR

JAKARTA – Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polda Metro Jaya menangkap empat orang di wilayah Jakarta Barat, pada Kamis 9 April 2026. Para pelaku ditangkap karena mengaku sebagai pegawai KPK untuk mengatur penanganan perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, para pelaku berpura-pura sebagai utusan pimpinan KPK.

"Tim gabungan KPK dan Polda Metro Jaya mengamankan empat orang yang diduga mengaku sebagai pegawai KPK, dan dapat mengatur penanganan perkara di KPK," ujar Budi, Jumat (10/4/2026).

Budi menjelaskan, para pelaku menggunakan modus sebagai utusan pimpinan KPK. Mereka kemudian menemui sejumlah anggota DPR dan mengaku diperintahkan untuk meminta uang.

“Dalam modusnya, oknum ini mengaku sebagai utusan pimpinan KPK yang diperintahkan untuk meminta sejumlah uang kepada anggota DPR. Diduga, permintaan ini bukan yang pertama kali,” tambahnya.