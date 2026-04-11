Sejumlah Tokoh Nasional Dikukuhkan Menjadi Pengurus IKM, Berikut Nama-namanya

JAKARTA - Sejumlah tokoh nasional berdarah Minang dikukuhkan sebagai pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Keluarga Minang (DPP IKM). Pengukuhan kepengurusan baru ini bersamaan dengan acara Halal Bihalal yang digelar pada Sabtu (11/4/2026).

Anggota DPR RI Andre Rosiade mengungkap sejumlah nama yang masuk dalam kepengurusan, mulai dari Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Donny Oskaria sebagai Ketua Dewan Penyantun, hingga Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor sebagai Wakil Ketua Umum.

“Alhamdulillah seluruh tokoh Minang di berbagai sektor bergabung, bukan hanya hadir tetapi juga bergabung dalam kepengurusan,” kata Andre.

Ia juga menyebut kehadiran tokoh lain seperti Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, yang akan menjadi Ketua Dewan Penasehat. Andre menjelaskan IKM merupakan wadah pemersatu perantau Minang yang memiliki jaringan hingga ke seluruh kecamatan di Indonesia, bahkan hingga luar negeri. Karena itu, konsolidasi organisasi dan pendataan menjadi prioritas utama.

“Organisasi IKM ini ada di seluruh wilayah Indonesia, seluruh wilayah Nusantara, dan juga di berbagai wilayah dunia,” ujarnya.