Hujan Tak Surutkan Antusias Warga Padati Halal Bihalal Jakarta di Kota Tua

JAKARTA - Kawasan Kota Tua Jakarta menjadi magnet bagi warga dari berbagai sudut ibu kota untuk hadir dalam acara Halal Bihalal Jakarta yang digelar pada Sabtu (11/4/2026) malam.

Meskipun diguyur rintik hujan, antusiasme warga untuk meramaikan acara yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih terlihat sangat tinggi.

Hal ini terlihat dari ramainya warga yang berebut posisi untuk bisa lebih dekat dengan panggung utama yang berada persis di depan bangunan Pemerintahan Batavia.

Acara Halal Bihalal Jakarta ini sendiri turut dihadiri secara langsung oleh Gubernur Pramono Anung bersama wakilnya, Rano Karno atau biasa dikenal Bang Doel.

Tak sedikit warga yang tidak mendapatkan posisi dekat di panggung memilih untuk menikmati acara di bagian belakang. Di sisi belakang sendiri juga sudah disiapkan layar besar.