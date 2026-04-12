Imbas Kabel Optik Menumpuk, Tiang Listrik di Jakbar Ambruk

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |23:30 WIB
Tiang Listrik di Jakbar Ambruk (foto: dok ist)
JAKARTA – Tiang listrik di Jalan Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat roboh. Tiang tersebut ambruk karena sudah keropos, ditambah beban kabel optik yang menumpuk.

"Tiang kabel optik sudah keropos akibat beban kabel yang sudah menumpuk," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) BPBD DKI Jakarta, Mohamad Yohan, Minggu (12/4/2026).

Yohan menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada pukul 15.48 WIB. Petugas kemudian menuju lokasi dan melakukan penanganan.

"Selesai ditangani oleh P2B BPBD, Satpol PP, PPSU, personel kelurahan, personel Polsek, dan personel Koramil," ujarnya.

Ia menambahkan, penanganan tiang listrik tersebut selesai pada pukul 19.36 WIB. Yohan menegaskan tidak ada korban dalam peristiwa tersebut.

Dari foto yang diterima, kabel optik tersebut sempat mengenai atap bus yang tengah melintas. Akibatnya, arus lalu lintas di lokasi tersendat.

(Awaludin)

